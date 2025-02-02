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Память защитников Сталинграда почтили в Пскове

Памятный митинг по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошёл у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 2 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Память защитников Сталинграда почтили в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

На мероприятие собрались депутаты Псковской городской Думы, военнослужащие, общественники и жители города.

Присутствующие также почтили память псковичей, которые принимали участие в Сталинградской битве.

  • Память защитников Сталинграда почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память защитников Сталинграда почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память защитников Сталинграда почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память защитников Сталинграда почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память защитников Сталинграда почтили в Пскове
    Фото: ПАИ

Заупокойную литию о погибших совершил иерей Максим Васильев.

Также память защитников Сталинграда почтили минутой молчания и возложили гирлянду воинской славы и цветы.

Напомним, что Сталинградская битва оказалась крупнейшей наземной битвой Второй мировой войны и одним из ключевых поворотных моментов в военных действиях, после которого немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу.

Ранее сообщалось, что депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы.

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