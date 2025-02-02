Память защитников Сталинграда почтили в Пскове

12:42, 02 февраля 2025, ПАИ

Памятный митинг по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошёл у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 2 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятие собрались депутаты Псковской городской Думы, военнослужащие, общественники и жители города.

Присутствующие также почтили память псковичей, которые принимали участие в Сталинградской битве.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Заупокойную литию о погибших совершил иерей Максим Васильев.

Также память защитников Сталинграда почтили минутой молчания и возложили гирлянду воинской славы и цветы.

Напомним, что Сталинградская битва оказалась крупнейшей наземной битвой Второй мировой войны и одним из ключевых поворотных моментов в военных действиях, после которого немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу.

Ранее сообщалось, что депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы.