Память защитников Сталинграда почтили в Пскове
Памятный митинг по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошёл у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 2 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
На мероприятие собрались депутаты Псковской городской Думы, военнослужащие, общественники и жители города.
Присутствующие также почтили память псковичей, которые принимали участие в Сталинградской битве.
Заупокойную литию о погибших совершил иерей Максим Васильев.
Также память защитников Сталинграда почтили минутой молчания и возложили гирлянду воинской славы и цветы.
Напомним, что Сталинградская битва оказалась крупнейшей наземной битвой Второй мировой войны и одним из ключевых поворотных моментов в военных действиях, после которого немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу.
Ранее сообщалось, что депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы.
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