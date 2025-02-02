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День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России», пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

17 июля 1942 года началась первая фаза Сталинградской битвы. Немецко-фашистские войска планировали уничтожить советские силы на юге СССР, захватить нефтяные регионы Кавказа, плодородные земли Дона и Кубани, а также нарушить коммуникации между центром страны и Кавказом.

19 ноября 1942 года советские войска нанесли удар врагу и начали контрнаступление в районе Сталинграда. 31 января 1943 года командующий немецкими войсками Фридрих Паулюс сдался в плен.

Эти 200 дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. В ходе защиты города погибли и получили ранения более миллиона советских солдат и офицеров. Сталинградская битва оказалась крупнейшей наземной битвой Второй мировой войны и одним из ключевых поворотных моментов в военных действиях, после которого немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу.

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, проходят торжественные и памятные мероприятия. В память о защитниках Сталинграда был возведён монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников запустил в своих социальных сетях новую рубрику под названием «Родина Знамени Победы». В свежем видео он снялся в Псковском музее-заповеднике на фоне диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». Один из авторов этой диорамы, заслуженный художник РСФСР Георгий Марченко, принимал участие в Сталинградской битве.

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