День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля

09:11, 02 февраля 2025, ПАИ

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России», пишет calend.ru.

17 июля 1942 года началась первая фаза Сталинградской битвы. Немецко-фашистские войска планировали уничтожить советские силы на юге СССР, захватить нефтяные регионы Кавказа, плодородные земли Дона и Кубани, а также нарушить коммуникации между центром страны и Кавказом.

19 ноября 1942 года советские войска нанесли удар врагу и начали контрнаступление в районе Сталинграда. 31 января 1943 года командующий немецкими войсками Фридрих Паулюс сдался в плен.

Эти 200 дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. В ходе защиты города погибли и получили ранения более миллиона советских солдат и офицеров. Сталинградская битва оказалась крупнейшей наземной битвой Второй мировой войны и одним из ключевых поворотных моментов в военных действиях, после которого немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу.

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, проходят торжественные и памятные мероприятия. В память о защитниках Сталинграда был возведён монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников запустил в своих социальных сетях новую рубрику под названием «Родина Знамени Победы». В свежем видео он снялся в Псковском музее-заповеднике на фоне диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». Один из авторов этой диорамы, заслуженный художник РСФСР Георгий Марченко, принимал участие в Сталинградской битве.