ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы

17:30, 02 февраля 2025, ПАИ

Управление ФСБ по Волгоградской области опубликовало ряд рассекреченных материалов с разведывательными данными о ходе Сталинградской битвы в честь 82-й годовщины победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В день 82-й годовщины победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые, согласно информации пресс-службы ведомства, раскрывают важные сведения, передававшиеся военному руководству страны в период битвы на Волге в 1942-1943 годах.

В сообщении также подчеркивается, что своевременное информирование советских властей и местных комитетов обороны по различным вопросам было одной из ключевых задач подразделений НКВД во время Великой Отечественной войны.

Информационные сообщения того времени включали характеристики военной обстановки, контрразведывательную и разведывательную деятельность, состояние оборонного комплекса, положение населения, обеспечение эпидемиологической безопасности и соблюдение режима военного положения в регионе, а также борьбу с преступностью.

Указывается, что информацию передавал начальник сталинградского НКВД командующим Сталинградским и Донским фронтами генерал-полковнику Андрею Еременко и генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, а также секретарю обкома Алексею Чуянову. Согласно данным ФСБ, в различных районах Сталинградской области собирались сведения о действиях противника, что позволяло выявлять его уязвимые места.

Напомним, что Сталинградская битва оказалась крупнейшей наземной битвой Второй мировой войны и одним из ключевых поворотных моментов в военных действиях, после которого немецкие войска окончательно утратили стратегическую инициативу.

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