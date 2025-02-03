О пользе сухофруктов рассказал гастроэнтеролог

08:01, 03 февраля 2025, ПАИ

О пользе сухофруктов рассказала гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, пишет РИА Новости.

«Сухофрукты - прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу», - пояснила она.

Кроме того, за счет клетчатки сухофрукты выручают при запорах. Также в них содержатся антиоксиданты, которые повышают иммунитет и защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний, добавила врач.

Она отметила, что компот из сухофруктов назначается при сильном отравлении, чтобы помочь организму восстановиться.