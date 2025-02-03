О пользе сухофруктов рассказал гастроэнтеролог
О пользе сухофруктов рассказала гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, пишет РИА Новости.
«Сухофрукты - прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу», - пояснила она.
Кроме того, за счет клетчатки сухофрукты выручают при запорах. Также в них содержатся антиоксиданты, которые повышают иммунитет и защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний, добавила врач.
Она отметила, что компот из сухофруктов назначается при сильном отравлении, чтобы помочь организму восстановиться.
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