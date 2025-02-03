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Общество

Косметолог отметила значимость генетики для красоты кожи

Красивая кожа достаётся людям генетически, рассказала врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в интервью «Радио 1».

Специалист отметила, что кожа – самый большой орган человеческого тела и первые признаки старения могут проявляться в разном возрасте: у кого-то в 20 лет, у кого-то в 30. Люди с проблемной кожей могут столкнуться с высыпаниями, рубцами и другими проблемами ещё в подростковом возрасте.

Эксперт порекомендовала уделять внимание гигиене: после умывания использовать тоник или лосьон, а затем лёгкий крем. Это поможет восстановить баланс водно-жировой мантии и предотвратить потерю влаги. Кроме того, чтобы кожа оставалась здоровой, важно не перегружать её и не подвергать чрезмерным процедурам.

Как проходит диспансеризация репродуктивного здоровья, рассказала акушер-гинеколог Ольга Лукина в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

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