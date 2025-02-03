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Что можно проверить во время диспансеризации репродуктивного здоровья, перечислила медик из Великих Лук

Что можно проверить во время диспансеризации репродуктивного здоровья, перечислила акушер-гинеколог Ольга Лукина в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

Медик напомнила, что этот вид диспансеризации могут пройти женщины от 18 до 49 лет. Здоровая женщина, у которой нет жалоб, может проходить диспансеризацию раз в год. При появлении жалоб к врачу надо обращаться не откладывая.

На первом этапе диспансеризации репродуктивного здоровья проводится анкетирование, сбор анамнеза, затем - осмотр акушером-гинекологом, который проверяет состояние шейки матки и отправляет мазки на исследование. Второй этап проводится на основании полученных во время первого этапа данных. Если у женщины найдены настораживающие симптомы, то для их уточнения проводится УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез и повторный осмотр акушером-гинекологом.

По словам Ольги Лукиной, во время репродуктивной диспансеризации дважды удалось обнаружить рак шейки матки, выявлены четыре случая дисплазии шейки матки, дважды выявлен рак матки, эндометриозы, миомы матки и другие воспалительные заболевания. Как правило, эти заболевания обнаруживались у пациенток старше 40 лет.

«Но бояться этого не надо, нужно идти к врачу и говорить всё как есть», - подчеркнула медик.

Она также добавила, что великолучанки могут пройти диспансеризацию в поликлинике №1 и №2, а также в женской консультации. Женским здоровьем псковичек занимаются в женской консультации и Псковском перинатальном центре.

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