Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

14:40, 04 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Это особый день для жителей округа. В нём – великая радость и скорбь, память поколений и вера в будущее», – подчеркнул Михаил Ведерников.

За годы войны на фронтах погибли, защищая Родину, более четырёх тысяч уроженцев Гдовской земли, напомнил губернатор региона.

«Мы сделаем всё, чтобы сохранить память о них. Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья, а Гдовскому муниципальному округу – дальнейшего развития и процветания», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности планируется провести более 800 мероприятий.