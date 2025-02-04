Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Это особый день для жителей округа. В нём – великая радость и скорбь, память поколений и вера в будущее», – подчеркнул Михаил Ведерников.
За годы войны на фронтах погибли, защищая Родину, более четырёх тысяч уроженцев Гдовской земли, напомнил губернатор региона.
«Мы сделаем всё, чтобы сохранить память о них. Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья, а Гдовскому муниципальному округу – дальнейшего развития и процветания», – заключил Михаил Ведерников.
Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности планируется провести более 800 мероприятий.
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