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Подведены итоги первенства Псковской области по теннису

Подведены итоги первенства Псковской области по теннису среди юношей и девушек до 17 лет, которое прошло в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги первенства Псковской области по теннису
    Фото: Академия тенниса Пскова
  • Подведены итоги первенства Псковской области по теннису
    Фото: Академия тенниса Пскова
  • Подведены итоги первенства Псковской области по теннису
    Фото: Академия тенниса Пскова
  • Подведены итоги первенства Псковской области по теннису
    Фото: Академия тенниса Пскова
  • Подведены итоги первенства Псковской области по теннису
    Фото: Академия тенниса Пскова
  • Подведены итоги первенства Псковской области по теннису
    Фото: Академия тенниса Пскова

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из 18 регионов России. «Упорная борьба между всеми участниками, интригующие поединки в финале! Мы снова стали свидетелями прекрасного уровня игры юных спортсменов», – отметили в академии.

В зачёте девушек весь пьедестал достался представительницам Санкт-Петербурга. Выиграла соревнования Кира Угольникова, занимающая 15-е место Российского теннисного тура в своём возрасте. На втором месте девятая ракетка России в этом же возрасте Полина Коноплёва. На третьем месте – Анастасия Лещик.

У юношей победу одержал Кирилл Волгушев из Удомли (Тверская область). Призёрами стали Леонид Бадалов из Тулы и Богдан Бельский из Санкт-Петербурга.

В парном смешанном разряде выиграли Александра Шешнева из Калининграда и Дамир Сариев из Рузы. Второе место досталось представителям Петербурга Полине Коноплёвой и Роману Блохину.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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