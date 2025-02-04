В псковском аэропорту появился амбулифт для посадки в самолёт людей с ограничениями

15:22, 04 февраля 2025, ПАИ

В псковском аэропорту появился амбулифт. Это автомобиль со специальным устройством для посадки и высадки на борт самолёта маломобильных пассажиров, сообщается в телеграм-канале «Аэропорт Псков».

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно оставить заявку при заказе авиабилета. Персонал аэропорта бесплатно доставит пассажира от зала ожидания до его места в салоне самолёта или с места в салоне самолёта до зала ожидания.

Техника приобретена по программе «Доступная среда».

Ранее сообщалось, что услугами аэропорта в Пскове в 2024 году воспользовались более 160 тысяч пассажиров.