В псковском аэропорту появился амбулифт для посадки в самолёт людей с ограничениями
В псковском аэропорту появился амбулифт. Это автомобиль со специальным устройством для посадки и высадки на борт самолёта маломобильных пассажиров, сообщается в телеграм-канале «Аэропорт Псков».
Для того чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно оставить заявку при заказе авиабилета. Персонал аэропорта бесплатно доставит пассажира от зала ожидания до его места в салоне самолёта или с места в салоне самолёта до зала ожидания.
Техника приобретена по программе «Доступная среда».
Ранее сообщалось, что услугами аэропорта в Пскове в 2024 году воспользовались более 160 тысяч пассажиров.
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