Боле 160 тысяч пассажиров воспользовалось услугами аэропорта в Пскове за 2024 год

16:19, 13 января 2025, ПАИ

163 535 пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Пскове за 2024 год. Это на 7,1 % больше, чем в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале псковского аэропорта.

Самолёты из Пскова летают по пяти авианаправлениям: Москва (Внуково), Калининград, Минеральные Воды, Сочи и Махачкала. Основным авиапартнёром аэропорта является авиакомпания «Азимут».

Напомним, ранее было анонсировано, что в 2025 году начнётся строительство терминала прилёта псковского аэропорта, а основной авиаперевозчик – авиакомпания «Азимут» – заявил о намерении увеличить число рейсов из Пскова и через Псков.

Ранее сообщалось, что памятник княгине Ольге появится на площади перед зданием аэропорта в Пскове. Кроме того, стало известно, что псковский аэропорт весной получит спецоборудование для посадки самолётов в любых метеоусловиях.