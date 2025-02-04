Канализация в Писковичах оказалась забита тряпками

16:15, 04 февраля 2025, ПАИ

Специалисты при прочистке канализации в Писковичах обнаружили выброшенные тканные материалы, предметы личной гигиены и всё то, что является твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

«Серьёзную аварию на сетях канализации в Писковичах держу на личном контроле. Рабочий выезд на место, разбор текущей ситуации с руководителем аварийной бригады. Подключены все возможные на данный момент силы и средства», – подчеркнула глава муниципалитета.

Наталья Фёдорова обратилась к жителям района с просьбой ответственно относиться к коммунальной инфраструктуре.

«Уважаемые жители! Обращаю ваше внимание, что комфорт вашего проживания зависит в том числе от вашего ответственного отношения к коммунальной инфраструктуре!» – написала она.

Ликвидация аварии продолжается.

«Исполнитель работ заверил, что будет стараться завершить их до конца текущих суток. В случае если объективные обстоятельства этого не позволят, будет принято решение о временном включении водоснабжения на определённый период. Рассматривается вариант подвоза воды», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района потребовала от участников процесса ликвидации аварии, включая местную управляющую организацию, держать людей в курсе происходящего, распространять информацию оперативно и не уходить от разъяснений и вопросов.

«Следите за информацией! Прикладываем максимум усилий, чтобы как можно скорее ликвидировать аварию!» – заключила она.