О первом на Северо-Западе опыте по использованию грантов ТОС на проведение высокоскоростного интернета рассказал псковский губернатор

11:47, 05 февраля 2025, ПАИ

О первом опыте по использованию грантов ТОС на проведение широкополосного интернета рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода в среду, 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы используем все инструменты, все механизмы, все региональные программы, комбинируем их для того, чтобы интернет, устойчивая сотовая связь охватывали все территории, все населённые пункты, где проживают люди», – отметил глава региона.

В Изборске очень активные местные жители, подчеркнул он. «Это первый такой опыт, первый на Северо-Западе и второй по стране. Мы хотели объединить возможности грантов для тосовского движения и возможности наших партнёров из «Ростелекома». Поэтому прошёл конкурс. Местные жители со своим проектом победили. Порядка 900 тысяч рублей получили, но большую часть, конечно, вложила компания. Для нас это значимо, потому что это, по сути, первый этап. Сейчас разговаривали, будет второй этап, и вероятность выиграть достаточно большая. Но только в рамках первого этапа 110 домовладений получат устойчивый интернет. Сейчас это неотъемлемый атрибут комфортной и безопасной жизни», – отметил губернатор.

Напомним, что сегодня губернатор Михаил Ведерников и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов пообщались с участниками ТОС из Изборска, которые выиграли два гранта для проведения интернета.

Отметим, что скорость интернета в Изборске выросла в 80 раз – с 10 Мбит/с до 800 Мбит/с.