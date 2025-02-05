Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О первом на Северо-Западе опыте по использованию грантов ТОС на проведение высокоскоростного интернета рассказал псковский губернатор

О первом опыте по использованию грантов ТОС на проведение широкополосного интернета рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода в среду, 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Мы используем все инструменты, все механизмы, все региональные программы, комбинируем их для того, чтобы интернет, устойчивая сотовая связь охватывали все территории, все населённые пункты, где проживают люди», – отметил глава региона.

В Изборске очень активные местные жители, подчеркнул он. «Это первый такой опыт, первый на Северо-Западе и второй по стране. Мы хотели объединить возможности грантов для тосовского движения и возможности наших партнёров из «Ростелекома». Поэтому прошёл конкурс. Местные жители со своим проектом победили. Порядка 900 тысяч рублей получили, но большую часть, конечно, вложила компания. Для нас это значимо, потому что это, по сути, первый этап. Сейчас разговаривали, будет второй этап, и вероятность выиграть достаточно большая. Но только в рамках первого этапа 110 домовладений получат устойчивый интернет. Сейчас это неотъемлемый атрибут комфортной и безопасной жизни», – отметил губернатор.

Напомним, что сегодня губернатор Михаил Ведерников и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов пообщались с участниками ТОС из Изборска, которые выиграли два гранта для проведения интернета.

Отметим, что скорость интернета в Изборске выросла в 80 раз – с 10 Мбит/с до 800 Мбит/с.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 февраля 2025

Напиток из печорских яблок будет продаваться в России и странах СНГ, рассказал губернатору владелец сидродельни
05 февраля 2025

Музей-заповедник «Изборск» запустил конкурс детских рисунков
05 февраля 2025

Плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная – глава Псковского района
05 февраля 2025

Металлоконструкции нового моста через Великую начнут собирать на следующей неделе
05 февраля 2025

Псковские спецназовцы приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе на кубок губернатора Петербурга
05 февраля 2025

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручил губернатор ветерану труда из Изборска
05 февраля 2025

Благоустроенную территорию у крепости в Изборске осмотрел Михаил Ведерников
05 февраля 2025

О первом на Северо-Западе опыте по использованию грантов ТОС на проведение высокоскоростного интернета рассказал псковский губернатор

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...