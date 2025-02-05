Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная – глава Псковского района

Плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Натальи Фёдоровой

Противоаварийные работы на канализационном коллекторе продолжаются. На месте находится заместитель главы районной администрации Денис Поздняков, он координирует работу, оказывает специалистам всю необходимую помощь. На данном этапе задействовано максимально возможное количество сил и средств, отметила Наталья Фёдорова.

«Рабочие устраняют засор вручную и механическим способом. Плотность засора очень серьёзная: посторонние предметы, попавшие в канализацию, под давлением воды и во влажной среде спрессовались и превратились в трудно поддающуюся воздействию массу. Специалисты работают с осторожностью, чтобы не повредить трубы и не усугубить ситуацию», – рассказала глава района и подчеркнула, что продолжит информировать жителей о ситуации на участке устранения аварии.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на канализационных сетях в Писковичах Псковского района из-за сложностей засора продлили до 18:00 сегодняшнего дня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 февраля 2025

Напиток из печорских яблок будет продаваться в России и странах СНГ, рассказал губернатору владелец сидродельни
05 февраля 2025

Музей-заповедник «Изборск» запустил конкурс детских рисунков
05 февраля 2025

Плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная – глава Псковского района
05 февраля 2025

Металлоконструкции нового моста через Великую начнут собирать на следующей неделе
05 февраля 2025

Псковские спецназовцы приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе на кубок губернатора Петербурга
05 февраля 2025

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручил губернатор ветерану труда из Изборска
05 февраля 2025

Благоустроенную территорию у крепости в Изборске осмотрел Михаил Ведерников
05 февраля 2025

О первом на Северо-Западе опыте по использованию грантов ТОС на проведение высокоскоростного интернета рассказал псковский губернатор

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...