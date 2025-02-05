Плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная – глава Псковского района

12:55, 05 февраля 2025, ПАИ

Плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Противоаварийные работы на канализационном коллекторе продолжаются. На месте находится заместитель главы районной администрации Денис Поздняков, он координирует работу, оказывает специалистам всю необходимую помощь. На данном этапе задействовано максимально возможное количество сил и средств, отметила Наталья Фёдорова.

«Рабочие устраняют засор вручную и механическим способом. Плотность засора очень серьёзная: посторонние предметы, попавшие в канализацию, под давлением воды и во влажной среде спрессовались и превратились в трудно поддающуюся воздействию массу. Специалисты работают с осторожностью, чтобы не повредить трубы и не усугубить ситуацию», – рассказала глава района и подчеркнула, что продолжит информировать жителей о ситуации на участке устранения аварии.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на канализационных сетях в Писковичах Псковского района из-за сложностей засора продлили до 18:00 сегодняшнего дня.