Ремонтные работы продлили на канализационных сетях в Писковичах
Ремонтные работы на канализационных сетях в Писковичах Псковского района из-за сложностей засора продлили до 18:00 сегодняшнего дня, сообщили местным жителям.
Напомним, что жители нескольких домов в микрорайоне остались без воды: трубы канализации оказались забиты тряпками, отходами, наполнителем для кошачьих туалетов.
Ситуацию с ремонтом на личном контроле держит глава Псковского района Наталья Фёдорова.
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