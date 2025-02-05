Ремонтные работы продлили на канализационных сетях в Писковичах

10:24, 05 февраля 2025, ПАИ

Ремонтные работы на канализационных сетях в Писковичах Псковского района из-за сложностей засора продлили до 18:00 сегодняшнего дня, сообщили местным жителям.

Напомним, что жители нескольких домов в микрорайоне остались без воды: трубы канализации оказались забиты тряпками, отходами, наполнителем для кошачьих туалетов.

Ситуацию с ремонтом на личном контроле держит глава Псковского района Наталья Фёдорова.