800 евро и 50 тысяч рублей лишился гражданин Узбекистана за попытку дать взятку псковскому таможеннику

14:00, 05 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области за покушение на передачу взятки заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни осужден житель Узбекистана. Об этом ПАИ сообщили в транспортной прокуратуре.

Иностранец признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В декабре 2024 года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста МАПП «Убылинка» 800 евро (88 163,28 рубля). Деньги должны были помочь беспрепятственному перемещению через границу грузовика под управлением гражданина Узбекистана. Действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 130 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства. В связи с зачётом срока содержания под стражей наказание смягчено до 50 тысяч рублей.