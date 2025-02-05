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Происшествия

В Псковском районе мужчина убил знакомого во время застолья

3 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о найденном в одной из хозпостроек в деревне Тямша Псковского района тела мужчины с ножевым ранением. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний местный житель. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, днём 3 февраля мужчины распивали спиртное и поссорились во время застолья. Подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

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