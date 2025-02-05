До 22:00 планируют полностью восстановить водоснабжение в Писковичах

19:16, 05 февраля 2025, ПАИ

Водоснабжение в ЖК «Видный» в Писковичах планируют восстановить до 22:00, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

На время проведения ремонтных работ жители домов № 13 и 14 для технических нужд могут набрать воду в любое время из крана в доме № 9. Водоснабжение домов № 9 и 11 уже полностью восстановлено, отметила глава района.

Помощь в доставке воды пожилым маломобильным гражданам оказывают сотрудники администрации Писковичской волости. Аварийные бригады продолжают пробивать засор коллектора.

Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Наталья Фёдорова сообщила также, что плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная.