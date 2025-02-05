95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Пскова Надежда Петрова
95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Пскова Надежда Петрова. Поздравить именинницу пришёл депутат Псковской городской Думы Алексей Форш, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
От имени депутатского корпуса Алексей Форш пожелал Надежде Петровой крепкого здоровья, бодрости духа, добра и благополучия.
Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.
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