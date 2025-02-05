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Общество

Конкурс «Открытка ветерану» проходит в Печорском округе

Конкурс «Открытка ветерану», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Печорском муниципальном округе. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Изображение предоставили в газете «Печорская правда»

Участниками конкурса могут стать как школьники с 5-го по 11-й класс, так и взрослые старше 18 лет.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Макет поздравительной открытки в электронном виде» и «Макет поздравительной открытки – я сделал сам». Первая подразумевает работы, выполненные с помощью компьютера, вторая – те, что сделаны своими руками из бумаги.

Конкурсные работы принимают до 3 марта 2025 года по электронной почте dvorecpechory@yandex.ru или на флеш-носителе на улице Мира, 19 в Печорах. Подробнее о конкурсе читайте здесь.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.

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