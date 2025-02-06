Водитель автобуса – о ремонте дороги в Псковском районе: Теперь на маршрут выходить приятно

08:15, 06 февраля 2025, ПАИ

Очередной ролик, посвящённый национальным проектам, опубликовал телеканал «Первый Псковский». В нём водитель автобуса из Пскова Павел Рощин рассказывает о том, как преобразились дороги.

«Я работаю водителем уже 15 лет. За все это время, что только не видел на дороге: ямы, выбоины и бесконечные ремонты. В последнее время дороги на маршруте Псков – Кислово – Палкино заметно преобразились. Я больше не переживаю, выходя на маршрут. Больше нет вечной тряски пассажиров и не приходится постоянно нажимать газ-тормоз, объезжая препятствия. Теперь на маршрут выходить приятно!» – отметил он.

Добавим, что дорогу Псков – Кислово – Палкино в Псковском районе отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».