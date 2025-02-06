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Общество

Псковичей приглашают написать всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня российской науки пройдёт 8 февраля. Поучаствовать в диктанте приглашают старшеклассников и студентов из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Диктант будет состоять из 25 вопросов, посвящённых открытиям и достижениям советских учёных, внёсших вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 7 февраля до 16:00. Тест опубликуют на официальном сайте акции 8 февраля в 10:00. Очная площадка будет организована в цифровом парке главного корпуса ПсковГУ на площади Ленина, 2.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.

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