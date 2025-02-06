Из-за аварии в сетях канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды

15:22, 06 февраля 2025, ПАИ

Подвоз питьевой воды организуют для жителей домов № 13 и 14 деревни Писковичи Псковского района, машина будет находиться возле дома № 14, воду можно взять с 16:00. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Воду для технических нужд всё так же можно набрать в любое время из крана, расположенного в доме № 9.

«Сотрудники администрации Писковичской волости оказывают помощь в доставке воды пожилым маломобильным гражданам. Засор коллектора продолжают устранять. Информация будет обновлена после 17:00», – уточнили в районной администрации.

Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила, что плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная.