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Общество

В новый дом в Овсище переедет библиотека из школы №3

В новый дом, который построят в микрорайоне Овсище, переедет библиотека из школы № 3, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В новый дом в Овсище переедет библиотека из школы №3. Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

«В Овсище, в районе улиц Ижорского Батальона и Загородной, скоро начнётся строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями на первом этаже. Одно из них, площадью 450 квадратных метров, перейдёт в муниципальную собственность», – отметил он.

По многочисленным обращениям жителей сюда переедет библиотека, которая сейчас находится в здании школы № 3, добавил глава города.

Он также напомнил, что дом будет девятиэтажным, с огороженной территорией, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха взрослых.

Напомним, инвестиционное соглашение о его строительстве одобрил совет по инвестициям Псковской области. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в первом квартале 2028 года.

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