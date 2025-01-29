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Общество

Новый многоквартирный дом построят в Пскове

Новый девятиэтажный многоквартирный дом комфорт-класса построят в Пскове в районе Овсище. Об этом ПАИ сообщили в региональном Фонде инвестиционного развития.

Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Планируется, что на первом этаже дома будет организована библиотека. Преимуществами проекта станут закрытая территория, собственная котельная и налаженное транспортное сообщение, отметили в организации.

Объём инвестиций в проект составил 318 миллионов рублей, а срок ввода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2028 года.

Ранее генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко рассказал псковичам, что в этом году им не стоит ждать скидок на новостройки и снижения цен на вторичное жильё. Также он подчеркнул, что заградительные ставки по ипотеке вызвали скачок спроса на аренду жилья, от чего ценник на неё тоже вырос.

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