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Происшествия

Укравшего спиртное в магазине мужчину задержали росгвардейцы в Пскове

Мужчину, подозреваемого в хищении, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня, 7 февраля, около 4:00 сотрудники ведомства получили сигнал «тревога» из магазина на Рижском проспекте. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину, который украл из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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