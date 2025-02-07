Укравшего спиртное в магазине мужчину задержали росгвардейцы в Пскове
Мужчину, подозреваемого в хищении, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сегодня, 7 февраля, около 4:00 сотрудники ведомства получили сигнал «тревога» из магазина на Рижском проспекте. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину, который украл из торгового зала спиртное.
По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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