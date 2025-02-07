Почему преступники маскируют нарколаборатории под фермы, объяснили в псковском УФСБ

12:59, 07 февраля 2025, ПАИ

Почему преступники пытаются маскировать незаконный бизнес по производству наркотиков под видом ферм, объяснил оперативный сотрудник УФСБ России по Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Напомним, что в регионе пресекли деятельность пяти человек, которые организовали нарколабораторию под видом фермы. Всего из незаконного оборота сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли около 437 килограммов запрещённых веществ.

«Организаторы этого незаконного бизнеса пытаются маскироваться, заводя свиней, птиц, прочую живность. Делается это для того, чтобы резкий запах помёта отбивал химический запах производства. На самом деле это не сильно помогает. Органы безопасности, а также сотрудники полиции имеют достойный арсенал средств для того, чтобы выявлять и пресекать деятельность данных преступников», – отметил оперативный сотрудник УФСБ России по Псковской области.