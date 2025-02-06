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Происшествия

До 15 лет тюрьмы получили пять человек за организацию нарколаборатории в Псковской области под видом фермы

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области пресечена незаконная деятельность пяти человек, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Все пятеро признаны виновными в совершении преступления по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Кроме того, один из фигурантов признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).

Доказано, что в 2022 года один из фигурантов в Великолукском районе Псковской области по заданию кураторов приобрёл домовладение, на территории которого установил специальное химическое и иное оборудование.

В деятельность преступной группы он впоследствии вовлёк четырех знакомых ему лиц для совместного производства наркотического средства. Работу нарколаборатории злоумышленники маскировали под деятельность животноводческой фермы.

Всего из незаконного оборота сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли около 437 килограммов запрещённых веществ.

Дополнительно установлено, что один из фигурантов, не имея полученных в установленном порядке разрешений, на территории домовладения незаконно хранил более полутора килограммов взрывчатого вещества, а также пистолет и патроны к нему, пригодные для производства выстрелов.

Приговором Псковского областного суда фигурантам назначено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительных колониях строгого и общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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