150 человек принимают участие в «ПРО-форуме» добровольцев в Пскове

13:51, 07 февраля 2025, ПАИ

150 человек принимают участие в «ПРО-форуме» добровольцев общероссийской общественной организации «Общее дело» в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Михаил Васильев.

«Сегодня в нашем мероприятии участвуют представители десяти муниципалитетов Псковской области, всего в конкурсе их представлено 12. Из уже просмотренных проектов можно сказать, что они очень разнообразны: есть темы, касающиеся цифровых зависимостей, никотина, буллинга и другого», – рассказал Михаил Васильев.

Молодые люди прошли образовательную часть, а с 1 февраля начали реализацию своих социальных проектов,

На форуме представлено несколько площадок: по социальному проектированию, профилактике потребления психоактивных веществ и другие. Отдельная площадка выделена и для педагогов.