«ПРО-форум» добровольцев проходит в Пскове

12:18, 07 февраля 2025, ПАИ

«ПРО-форум» добровольцев общероссийской общественной организации «Общее дело» проходит в Пскове сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году мы завершили полностью строительство нашего прекрасного дома, и теперь у нас целый четырёхэтажный дом, в котором двери для вас открыты всегда. Та тема, которой вы занимаетесь, которую вы продвигаете, – здоровьесбережение – на самом деле ключевая для всех нас. Только сохранив своё здоровье, на своём примере показав, насколько это важно и помогает для личностного развития, вы сможете свои лучшие практики продвигать среди сверстников. Отличная идея в том, что вы сами становитесь наставниками для таких же ребят, как и вы. Это очень важно», – отметил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова подчеркнула, что участники форума продвигают актуальные темы.

«То, чем мы занимаемся – общим делом, волонтёрством, добровольчеством, развитием общественных организаций, пропагандой здорового образа жизни – это не только тема для саморазвития, это тема для того, чтобы наша Отчизна была здоровой и сильной. А ведь если каждый из нас будет вкладываться в нашу Родину, она обязательно будет такой», – сказала она.

Руководитель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак также обратила внимание на важность проектов, которые разработали молодые люди.

«Ваш вклад просто неоценим. Самое важное, что эту информацию о полезных привычках и поддержке здорового образа жизни вы сохраняете не только внутри себя, но и делитесь этим с другими, и особенно важно, что вы делитесь этим в формате «дети – дети», – сказала она.

Форум проводится в рамках развития добровольческого движения, направленного на вовлечение подростков и молодёжи в социальную активность через создание и реализацию социально значимых практик по профилактике различных негативных зависимостей в подростковой и молодёжной среде, популяризацию здорового образа жизни и мотивацию к личностному росту подростков по методу «сверстник – сверстнику».



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ

















Добавим, что мероприятие проходит в рамках международного конкурса социальных проектов в сфере здоровьесбережения, поддерживается комитетом по молодёжной политике региона и региональным центром молодёжи и общественных инициатив.