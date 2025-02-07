Печерянину избрали меру пресечения за нападение с винтовкой на продавца павильона в Печорах

18:35, 07 февраля 2025, ПАИ

В Печорском районном суде избрали меру пресечения в отношении 39-летнего мужчины по факту разбоя (часть 2 статья 162 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 6 февраля мужчина, находясь в одном из торговых павильонов, расположенном по улице Индустриальной в Печорах, из корыстных побуждений – с целью хищения двух банок пива – решил совершить нападение на продавца павильона.

Для исполнения преступного умысла взял из холодильника две банки пива и без оплаты товара пытался выйти из павильона. Услышав требование об оплате товара от продавца, совершил нападение, в ходе которого из имеющейся при себе пневматической винтовки Корсар long умышленно произвёл один выстрел в сторону продавца, повредив стекло перегородки прилавка с торговым залом, то есть продемонстрировал угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Осознавая, что его действия являются опасными для продавца, умышленно забрал две банки пива общей стоимостью 113, 98 рубля.

Своими умышленными действиями гражданин В. совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ, – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, – пневматической винтовки.

С учётом данных о личности обвиняемого, имеющего непогашенную судимость, и тяжести инкриминируемого ему преступления суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 6 апреля 2025 года включительно.