Пришёл с винтовкой и похитил пиво: разбой произошёл в Печорах

18:26, 06 февраля 2025, ПАИ

Стрельба произошла в одном из павильонов общественного питания в Печорах. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на МО МВД России «Печорский».

В полицию поступило сообщение о том, что кто-то стрелял из карабина и попал в стекло. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При проверке стало известно, что неизвестный напал с пневматической газобаллонной винтовкой и похитил две банки пива.

Правоохранительные органы задержали виновного. Им оказался ранее судимый безработный житель Полицейские изъяли у него оружие.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).