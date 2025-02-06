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Происшествия

Пришёл с винтовкой и похитил пиво: разбой произошёл в Печорах

Стрельба произошла в одном из павильонов общественного питания в Печорах. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на МО МВД России «Печорский».

Фото: ПАИ

В полицию поступило сообщение о том, что кто-то стрелял из карабина и попал в стекло. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При проверке стало известно, что неизвестный напал с пневматической газобаллонной винтовкой и похитил две банки пива.

Правоохранительные органы задержали виновного. Им оказался ранее судимый безработный житель Полицейские изъяли у него оружие.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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