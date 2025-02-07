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Общество

Хроники засора: что известно об аварии на коллекторе в Писковичах

Уже несколько дней жители нескольких домов в ЖК «Видный» в деревне Писковичи Псковского района остаются без постоянного водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Псковское агентство информации собрало полную хронологию произошедшего.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

4 февраля стало известно, что в деревне Писковичи Псковского района произошла авария на канализационном коллекторе. Специалисты при прочистке засора обнаружили выброшенные тканые материалы, предметы личной гигиены и твердые коммунальные отходы.

В этот же день на место аварии выехала глава Псковского района Наталья Федорова для личного контроля за ходом работ. Она сообщила, что для жителей домов жилого комплекса организовали подвоз воды для хозяйственных нужд.

5 февраля ремонтные работы по устранению аварии были продлены.

«Плотность засора очень серьезная: посторонние предметы, попавшие в канализацию, под давлением воды и во влажной среде спрессовались и превратились в трудно поддающуюся воздействию массу», - сообщила глава района

В этот же день водоснабжение домов № 9 и 11 уже полностью восстановили. Для жителей остальных домов, отключенных от водоснабжения, был также организован подвоз питьевой воды.

К вечеру 5 февраля Наталья Федорова сообщила, что в домах №13 и 14 будет дана вода для того, чтобы жители смогли сделать запасы.

Утром 6 февраля ремонтные работы продолжились. «Сотрудники администрации Писковичской волости оказывают помощь в доставке воды пожилым маломобильным гражданам», - сказала глава района.

Она также добавила, что будет осуществляться временная подача воды в ЖК «Видный» и в дома № 13, 14 в Писковичах.

«Ситуация не такая простая, поэтому рабочие продолжают выполнять действия по устранению», - прокомментировала ситуацию Наталья Федорова.

Сегодня, 7 февраля, глава района сообщила, что в ЖК «Видный» подача воды возобновлена. В Писковичах, в домах № 13 и 14, подача воды в систему центрального водоснабжения на данный момент отключена, время включения будет известно по окончании работ.

«Работы находятся в завершающей стадии», - отметила Наталья Федорова.

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