Строительный мусор после сноса бывшего сельского Дома культуры убрали в Иссе

16:39, 08 февраля 2025, ПАИ

Работы по уборке строительного мусора, который остался после сноса здания сельского Дома культуры, завершились в Иссе. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.



Фото: Оксана Филиппова



Фото: Оксана Филиппова



Фото: Оксана Филиппова



Фото: Оксана Филиппова







«Куча строительного мусора, расположенного в центре Иссы, давно беспокоила жителей и, конечно, не украшала населённый пункт», - отметила она.

Подрядчик завершил работу, территория расчищена, а пространство открыто.