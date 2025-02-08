Строительный мусор после сноса бывшего сельского Дома культуры убрали в Иссе
Работы по уборке строительного мусора, который остался после сноса здания сельского Дома культуры, завершились в Иссе. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
«Куча строительного мусора, расположенного в центре Иссы, давно беспокоила жителей и, конечно, не украшала населённый пункт», - отметила она.
Подрядчик завершил работу, территория расчищена, а пространство открыто.
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