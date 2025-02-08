Ангел в белом халате: жители волости Себежского района поблагодарили врача за профессионализм

19:19, 08 февраля 2025, ПАИ

Письмо с благодарностью за врачебный труд пришло в редакцию газеты Себежского района «Призыв». В нём жители Красноармейской волости выразили признательность за доброту и профессионализм фельдшеру Нелли Артеменковой.

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Составители письма отметили, что в волости живёт много пожилых людей, для которых очень важно, чтобы рядом был человек, который может оказать квалифицированную медицинскую помощь, а Нелли Артеменкова помогает купить лекарства и приносит их на дом, может отправить на исследование в райцентр, взять кровь из вены и многое другое.

«29 января Нелли Евгеньевна организовала выезд врача – гинеколога на медпункт. Наши женщины очень благодарны ей за это. Без неё нам пришлось бы не просто, а ведь ей приходится приезжать к нам из посёлка Сосновый Бор, она знает и понимает, что мы её ждём и очень надеемся на неё. Нелли Евгеньевна всегда по первому зову спешит к нам на помощь. Нам очень повезло, что на медицинском пункте, где всегда очень чисто, светло и тепло, нас встречает с доброй улыбкой такой специалист!» – пишут жители волости.

Отметим, новый ФАП в деревни Исаково был построен в 2024 году по нацпроекту «Здравоохранение».