Каток в «Таблетке» Пскова откроется 9 февраля

22:01, 08 февраля 2025, ПАИ

Каток в «Таблетке» Пскова откроется завтра, 9 февраля. Об этом сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. Пушкина (Таблетка)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Завтра, 9 февраля, открытие. Всех ждём с 11:00 до 21:30», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Финском парке Пскова также открылся каток. Он будет работать с 15:00 до 22:00, в выходные дни – с 11:00 до 22:00. Фоторепортаж с первого катания можно увидеть по ссылке.