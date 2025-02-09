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Общество

В Дедовичском районе отряд «Ольгинского десанта» помог ветеранам Великой Отечественной войны

Отряд «Свет» в рамках Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» оказал помощь ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: со страницы Геннадия Афанасьева

«Все задачи, стоящие перед отрядом, студенты успешно выполнили. Огромную помощь оказали ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО, малоимущим гражданам. Навели порядок на общественных территориях, организовали встречи в образовательных учреждениях со школьниками», – отметил Геннадий Афанасьев.

За свой труд молодые люди получили благодарственное письмо главы района. «От встречи у всех остались только приятные впечатления. Ждём их снова на благодатной Дедовичской земле», – заключил он.

Ранее сообщалось, что около 80 человек принимает участие в Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области, организованной региональным отделением Российских студенческих отрядов.

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