В Дедовичском районе отряд «Ольгинского десанта» помог ветеранам Великой Отечественной войны

14:50, 09 февраля 2025, ПАИ

Отряд «Свет» в рамках Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» оказал помощь ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все задачи, стоящие перед отрядом, студенты успешно выполнили. Огромную помощь оказали ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО, малоимущим гражданам. Навели порядок на общественных территориях, организовали встречи в образовательных учреждениях со школьниками», – отметил Геннадий Афанасьев.

За свой труд молодые люди получили благодарственное письмо главы района. «От встречи у всех остались только приятные впечатления. Ждём их снова на благодатной Дедовичской земле», – заключил он.

Ранее сообщалось, что около 80 человек принимает участие в Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области, организованной региональным отделением Российских студенческих отрядов.