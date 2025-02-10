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Экономика

Предприниматель Леонид Леврана станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет Леонид Леврана, основатель российской косметической компании Levrana, запустившей производство сидра в Печорском районе.

Изображение: ПАИ

Какая ситуация на косметическом рынке России? Велика ли доля импортного сырья в отечественном производстве? Есть ли реальная конкуренция на рынке органической косметики? С чем связан рекордный рост производства сидра в России? Как появилась идея построить сидродельню под Изборском?

Программа «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет в эфир 10 февраля в 14:00.

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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