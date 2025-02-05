Напиток из печорских яблок будет продаваться в России и странах СНГ, рассказал губернатору владелец сидродельни

13:17, 05 февраля 2025, ПАИ

Сидродельню основателя косметической компании Леонида Леврана посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в Печорский район 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Сидроденльня открылась в 2024 году. Здесь производится натуральный сидра, а в будущем планируется выпускать безалкогольный напиток «Ширли» на основе яблочного сока. Выход на полную производственную мощность планируется в октябре 2025 года. Леонид Леврана рассказал, что пока на сидродельне пока работают девять человек.

В собственности сидродельни сейчас 50 га земель для посадки яблоневых садов. В будущем Леонид Леврана планирует приобрести ещё несколько участков под яблони. Сидр из Печорского района будет продаваться в России и странах СНГ.

На производство практически каждую неделю водят экскурсии. Сейчас ведут переговоры с туристическими операторами об организованных визитах тургрупп.