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Общество

100 окопных свечей для бойцов СВО сделала жительница Себежского района

100 окопных свечей для земляков, принимающих участие в СВО, сделала жительница Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото из группы «Помощь бойцам СВО» в соцсети «ВКонтакте»

«Очередной раз говорим огромное спасибо жительнице деревни Осыно. На этот раз залито 100 окопных свечей», – поблагодарили женщину в себежской группе «Помощь бойцам СВО».

Ранее сообщалось, что мать участника СВО из Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат.

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