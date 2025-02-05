Мать участника СВО из Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат

22:41, 05 февраля 2025, ПАИ

Мать участника спецоперации из деревни Баландино Великолукского района Елена Портнова Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат из медицинской роты, пишет газета «Наш путь».

В преддверии Дня защитника Отечества женщина отправится на передовую, чтобы передать в медроту посылки, которые собрали жители округи и участники ТОС «Активисты Баландино».

В посылке собраны вещей первой необходимости – медикаменты, подушки, сухие наборы для приготовления борща и молочных каш, почти 60 окопных свечей.