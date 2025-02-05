Мать участника СВО из Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат
Мать участника спецоперации из деревни Баландино Великолукского района Елена Портнова Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат из медицинской роты, пишет газета «Наш путь».
В преддверии Дня защитника Отечества женщина отправится на передовую, чтобы передать в медроту посылки, которые собрали жители округи и участники ТОС «Активисты Баландино».
В посылке собраны вещей первой необходимости – медикаменты, подушки, сухие наборы для приготовления борща и молочных каш, почти 60 окопных свечей.
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Мать участника СВО из Великолукского района отправится на передовую, чтобы передать посылки для солдат
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