Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка

20:42, 11 февраля 2025, ПАИ

В Государственной Думе в первом чтении одобрили инициативу, направленную на поддержку и защиту русского языка. Об этом 11 февраля стало известно из сообщения пресс-службы Госдумы.

Законопроект предполагает ограничение использования иностранных слов в общественных местах, включая рекламу, этикетки, вывески, средства массовой информации и названия жилых комплексов. Важно отметить, что под действие закона не подпадают фирменные наименования, товарные знаки и названия услуг.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ гарантировал детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий, право на страховую пенсию по потере кормильца.