Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка
В Государственной Думе в первом чтении одобрили инициативу, направленную на поддержку и защиту русского языка. Об этом 11 февраля стало известно из сообщения пресс-службы Госдумы.
Законопроект предполагает ограничение использования иностранных слов в общественных местах, включая рекламу, этикетки, вывески, средства массовой информации и названия жилых комплексов. Важно отметить, что под действие закона не подпадают фирменные наименования, товарные знаки и названия услуг.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ гарантировал детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий, право на страховую пенсию по потере кормильца.
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