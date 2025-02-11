КС гарантировал пенсию детям, зачатым методом ЭКО после смерти отца

18:29, 11 февраля 2025, ПАИ

Конституционный суд РФ гарантировал детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий, право на страховую пенсию по потере кормильца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу КС.

Решение 11 февраля огласил председатель суда Валерий Зорькин.

«11 февраля 2025 года Конституционный суд РФ гарантировал страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий. Дело о проверке конституционности ч. 1 и 3 ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» рассмотрено 22 октября 2024 года в связи с жалобой гражданки М.Ю. Щаниковой», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пскове мужчина предстанет перед судом за причинение сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

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