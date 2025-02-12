Об ассортименте булочных в 1965 году рассказали в псковском архиве
Об ассортименте булочных в 1965 году рассказали в Государственном архиве Псковской области.
«Нередко молодежь говорит о том, что «никогда в магазинах не было такого выбора, как сейчас». Якобы об этом и «кино показывали», и «кто-то говорил». История не терпит аналогий и поспешных выводов. И разобраться в деталях помогают архивные документы», - отметили в архиве и показали в своем телеграм-канале приложение к решению Великолукского горисполкома от 10 июня 1965 года № 248 «Об ассортименте хлебобулочных изделий».
Директору хлебокомбината было предписано обеспечить выработку утвержденного ассортимента хлебобулочных изделий. Магазины подавали заявки, в срок следовало поставлять качественную продукцию.
В список входил хлеб ржаной формовой, московский, заварной, подовый, чайный, пшеничный, красносельский, горчичный, орловский, а ещё сайка, булки разных видов, башкирская и калужская витушки, плетёнки и многое другое.
Ранее на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) о работе Госархива Псковской области рассказала его директор Наталья Исакова.
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