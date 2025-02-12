Об ассортименте булочных в 1965 году рассказали в псковском архиве

10:28, 12 февраля 2025, ПАИ

Об ассортименте булочных в 1965 году рассказали в Государственном архиве Псковской области.

«Нередко молодежь говорит о том, что «никогда в магазинах не было такого выбора, как сейчас». Якобы об этом и «кино показывали», и «кто-то говорил». История не терпит аналогий и поспешных выводов. И разобраться в деталях помогают архивные документы», - отметили в архиве и показали в своем телеграм-канале приложение к решению Великолукского горисполкома от 10 июня 1965 года № 248 «Об ассортименте хлебобулочных изделий».

Директору хлебокомбината было предписано обеспечить выработку утвержденного ассортимента хлебобулочных изделий. Магазины подавали заявки, в срок следовало поставлять качественную продукцию.

В список входил хлеб ржаной формовой, московский, заварной, подовый, чайный, пшеничный, красносельский, горчичный, орловский, а ещё сайка, булки разных видов, башкирская и калужская витушки, плетёнки и многое другое.

Ранее на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) о работе Госархива Псковской области рассказала его директор Наталья Исакова.