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О работе Госархива Псковской области рассказала Наталья Исакова на «Серебряном дожде». Главное

Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в архиве хранятся документы времён Великой Отечественной войны. Это решения властей о мобилизации, противовоздушной обороне, трофейные документы немецких оккупационных властей, списки жителей и многое другое;
  • недавно сотрудники архива обнаружили докладную записку секретаря райкома по поводу 9 Мая;
  • в архив документы, связанные с Великой Отечественной войной, попадают разными способами. Например, их отправляет Социальный фонд или местные жители;
  • в преддверии 9 Мая в Госархив Псковской области поступает большое количество запросов;
  • информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны можно найти несколькими способами. В частности, с этим может помочь портал «Память народа», запрос в архив или в военкомат;
  • в Госархиве Псковской области работают люди, которые имеют достаточный опыт в этой сфере;
  • в архиве созданы все необходимые условия для хранения документов и фотографий. Кроме того, хватит здесь места и для новых документов. Резерв есть на 15 лет точно;
  • Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области посетило свыше 20 тысяч человек.

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