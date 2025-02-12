У курсантов по специальности «командир отделения» начались занятия в Военном учебном центре ПсковГУ

11:39, 12 февраля 2025, ПАИ

У курсантов, обучающихся по специальности «командир отделения», начались занятия в Военном учебном центре ПсковГУ. Ребята учатся вождению боевых машин, а также продолжают изучать вооружение, находящееся в подразделениях ВДВ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Продолжается набор по специальности «командир отделения». Для поступления необходимо приехать в корпус ВУЦ (Крестовское шоссе, 2а) с паспортом и написать заявление до 24 марта включительно, пройти медкомиссию в военкомате. Также понадобятся четыре фотографии 3х4. Нормативы по ФИЗО можно посмотреть в приложении.

Телефон для справок 8 (8112)201-699 (доб. 680).

Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области состоится военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Отборочный этап «Зарницы 2.0» начался 2 февраля и продлится до конца месяца. Муниципальный этап продлится до 16 апреля. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф на базе своего образовательного учреждения и собрать команду.