Известный хоккейный комментатор опубликовал в соцсетях первую фотографию после нападения

16:55, 13 февраля 2025, ПАИ

Известный хоккейный комментатор Роман Скворцов впервые после нападения поделился фотографией из больницы. Скворцов выложил в своих соцсетях изображение, как он в больничной палате смотрит матч Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой».

Ранее супруга комментатора сообщала, что её мужа перевели из реанимации в палату. По её словам, из-за травмы головы у журналиста замедлены движения и речь, а также наблюдается краткосрочная амнезия.

Напомним, Скворцов получил ушиб головного мозга после нападения возле бара в Новосибирске. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.

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