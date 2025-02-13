Известный хоккейный комментатор опубликовал в соцсетях первую фотографию после нападения
Известный хоккейный комментатор Роман Скворцов впервые после нападения поделился фотографией из больницы. Скворцов выложил в своих соцсетях изображение, как он в больничной палате смотрит матч Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой».
Ранее супруга комментатора сообщала, что её мужа перевели из реанимации в палату. По её словам, из-за травмы головы у журналиста замедлены движения и речь, а также наблюдается краткосрочная амнезия.
Напомним, Скворцов получил ушиб головного мозга после нападения возле бара в Новосибирске. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.
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