Бивол против Бетербиева: тренер претендента раскрыл стратегию перед реваншем

19:21, 13 февраля 2025, ПАИ

Экс-чемпион мира по версии IBF и тренер Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов сказал, что его подопечный подходит к реваншу с Артуром Бетербиевым в более спокойном и собранном состоянии, чем перед их первым поединком. Комментарий специалиста приводит издание РИА Новости.

В октябре прошлого года Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Повторный бой между боксёрами состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

«Верю, что Дима попытается полностью раскрыться, контролируя удары Артура, и в своей манере добьётся победы. Сейчас он психологически более спокоен и целеустремлен. Надеюсь, что в предстоящем бою не возникнет вопросов ни у судей, ни у экспертов», – заявил Кириллов.

Он также добавил, что Артур Бетербиев не смог ничем удивить в первом бою и предположил, что его можно было бы переиграть на встречных комбинациях.

В послужном списке 40-летнего Бетербиева 21 победа в 21-м бою на профессиональном ринге, в то время как у 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».