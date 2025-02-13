В великолукском филиале ПОКБ продолжается ремонт приёмного отделения

18:55, 13 февраля 2025, ПАИ

Сегодня в приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы начался новый этап ремонта. Начат демонтаж смотровых кабинетов и противошоковой палаты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

В приемном отделении идет ремонт сразу трех помещений: смотрового кабинета, противошоковой палаты, кабинета ультразвуковой диагностики.

По словам главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панфёрова, в рамках ремонтных работ планируется проложить новую электропроводку и установить розетки и выключатели с заземлением, залить и выровнять полы, а также заменить линолеум на более износостойкий, заменить радиаторы отопления на биметаллические с высоким коэффициентом теплоотдачи, заменить освещение на светодиодное.

Также запланировано частично отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, прошпаклевать и окрасить стены, установить отбойники.

Помещения укомплектуют новой мебелью. Завершение работ планируется 1 августа 2025 года.

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