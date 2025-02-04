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Главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал о развитии Псковской областной больницы. Главное

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • более чем 55 тысячам пациентов помогли в Псковской областной клинической больнице и её филиалах. Количество пролеченных пациентов в стационаре неуклонно увеличивается – в год прибавляется примерно 10–15 %;
  • ежедневно в больнице делается около 40 операций;
  • объединение отделений неврологии в областной больнице и её городском филиале как минимум решит проблему маршрутизации пациентов, которых перестанут гонят между двумя отделениями;
  • в Псковской области вырос показатель выявления у пациентов заболеваний на ранней стадии развития;
  • «Ожидаем приезда врача-офтальмолога, оперирующего врача с большим объёмом выполненных операций, с очень хорошим послужным списком, а также троих врачей – рентгенэндоваскулярных хирургов»;
  • областная больница в прошлом году заработала 2,3 млрд рублей: средства пошли на зарплаты, налоги, коммуналку, на приобретение лекарств и расходников, на ремонт техники и на погашение задолженности великолукского филиала в размере 400 млн рублей;
  • весной в больнице откроют новую операционную – по лечению аритмии. Раньше пациентов с ней отправляли в клиники Санкт-Петербурга и Москвы;
  • высокотехнологичное оборудование, поступившее в рамках нацпроекта «Здравоохранение», позволило делать операции пациентам с ретинопатией, заболеванием сетчатки глаза, которые страдают сахарным диабетом;
  • через два-три года в Псковской областной больнице рассчитывают полностью перейти на использование электронной информационной системы и уйти от бумаг;
  • «Отделение патанатомии – живое и требует много внимания»: как идёт ремонт в отделении;
  • парковую зону у псковской больницы приведут в порядок.
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