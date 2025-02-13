И. о. главврача Печорской районной больницы рассказал о ходе реконструкции медучреждения

22:29, 13 февраля 2025, ПАИ

Реконструкция больничного комплекса в Печорах продолжается в рамках модернизации объектов здравоохранения на приграничных территориях. О ходе строительства медучреждения корреспонденту ПАИ рассказал исполняющий обязанности главного врача Печорской районной больницы Денис Станевич.

Сейчас строители занимаются оборудованием консультативно-диагностического корпуса. На двух этажах КДЦ завершена внутренняя отделка. В здание переедут клиническая лаборатория, отделение стоматологии, отделение функциональной диагностики. Здесь же будет расположен хозяйственный отдел. Пищеблок разместится в цокольном этаже.

«Больница расширяется, по программе «Земский доктор» мы нанимаем новых фельдшеров. Площади нашей больницы не хватало. По программе развития приграничных территорий предусмотрены новое здание и реконструкция имеющихся», – отметил Денис Станевич.

Отставаний от графика нет, заверил главврач. В 2026 году здание больницы будет принимать пациентов в полностью обновлённых пространствах. «Это современная больница, оснащённая современным оборудованием и современными грамотными докторами, которые оказывают эффективную медпомощь», – отметил Денис Станевич.

Ранее сообщалось, что в великолукском филиале ПОКБ продолжается ремонт приёмного отделения.